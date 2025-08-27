Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гонконгское издание Sing Tao Daily.
Китай демонстрирует изменение позиции в войне?
Так, изменения в профиле Украины заметил пользователь соцсети Weibo с ником Wu Ming Jing She. Для сравнения он взял две версии сайта – за март 2024 года и июль 2025-го.
В старом варианте отмечали, что Украина разделена на 24 области, одну автономную республику (АР Крым) и имеет два города с особым статусом (столицу Киев и город Севастополь).
Кроме того, ранее в разделах "Политика" и "Дипломатия" были упоминания о Революции Достоинства, бегство Януковича, создание так называемых "ДНР" и "ЛНР", курс Украины в ЕС и НАТО, начало полномасштабного вторжения, осуждение агрессии России сообществом и непризнание аннексии Крыма.
В новой версии раздела об Украине всю эту информацию убрали.
Профессор права Гонконгского городского университета Ван Цзяньюй считает, что такое изменение является "многозначительным" и может свидетельствовать об отходе Китая от позиции безусловной поддержки территориальной целостности Украины с точки зрения международного права.
Какова политика Китая в отношении Украины?
Китай пытается выступать нейтральной стороной в российско-украинской войне, однако поддерживает тесные политические и экономические контакты с Москвой. Например, российского диктатора пригласили на масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы в войне против японской агрессии, запланированный на 3 сентября.
После встречи Трампа и Путина на Аляске президент Китая Си Цзиньпин заявил, что планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны России против Украины.
Китай и Бразилия продвигают мирный план для урегулирования войны в Украине под названием "Политическое урегулирование украинского кризиса" Он содержит шесть пунктов, все из которых благоприятны для России.