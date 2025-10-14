В ответ на значительный рост российской агрессии на территории Европы Польша заявила о своей готовности противостоять Кремлю. Поляки укрепляли свое войско и превратили его в 2024 году в крупнейшую армию НАТО в Европе.

Расходы на армию в Польше в 2025 году составят 4,7% от ВВП – это рекордный показатель среди всех стран Альянса. Польша вошла в число крупнейших покупателей американского оружия благодаря многомиллиардным закупкам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Когда и как Польша начала готовиться к войне?

По информации издания, Польша неоднократно предупреждала об угрозе России и ее желании восстановить всемирное господство. А полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году лишь подтвердило убеждения поляков.

Польские стратеги начали увеличение и укрепление своей армии после аннексии Крыма в 2014 году и вторжения на Донбасс. Они разрабатывали план действий на худшие сценарии, пока большинство европейских стран надеялась на скорое окончание вооруженного конфликта в Украине.

Остальная Европа ждала, пока кто-то сделает первый шаг. В итоге мы ушли вперед не только от других стран восточного фланга, но и от большинства государств НАТО в Европе,

– вспоминает бывший заместитель министра обороны Польши.

Какие реформы провела Польша в своей армии?

По состоянию на 2025 польская армия насчитывает 210 000 человек, она является третьей после США и Турции.

Реформы польской армии начались еще в 2018 году. Первым шагом в усовершенствовании стало создание 18-й механизированной дивизии, которая находится в постоянной готовности. Продолжается формирование еще двух таких дивизий. Кроме того, поляки привлекли десятки резервистов для создания сил теробороны.

Бойцы регулярно проходят новейшие учения. Среди последних – поляки совместно с американцами и нидерландцами на учениях Iron Defender осваивали американские танки Abrams, южнокорейские реактивные системы залпового огня и польскую версию американского комплекса HIMARS.

По информации издания, поляки используют все более новое оборудование и вооружение. А Польша стала одним из крупнейших закупщиков оружия в США в 2023 – 2024 годах и потратила на это около 50 миллиардов долларов.

Как именно Россия угрожает Польше?

Из-за своего географического расположения Польша остается уязвимой. У страны общая граница с российским Калининградом и Беларусью – крепким союзником Кремля.

Как известно, россияне имеют значительное влияние на Беларусь и пользуются ее воздушным пространством для собственных целей. Железная дорога на территории этой страны является быстрым вариантом передвижения российских войск к границе с Польшей.

К тому же в Беларуси, по данным СМИ, могут храниться российские тактические ракеты с ядерными боеголовками.

Планирует ли Россия нападать на Альянс?

Россияне неоднозначно высказываются о нападении на страны НАТО. В прошлом году министр обороны России заявил о готовности российской армии к конфликту с Альянсом, одновременно Путин отметил, что Запад сам сеет панику среди своего населения из-за "российской угрозы".

Недавно на Валдае Путин преуменьшал угрозу нападения России на Европу и страны НАТО, назвав ее "абсурдной". Кроме того, посоветовал странам заниматься своими внутренними проблемами, а не искать опасность в России.

Стратегия России заключается в попытке возродить Советский Союз. И это ставит Польшу в перекрестье прицела,

– заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Кремль призвал Трампа вернуть войска НАТО в Центральной и Восточной Европе на позиции 1999 года. Аналогичное требование Путин выдвигал Байдену перед вторжением в Украину.

Как исторически Польша связана с Россией?

Еще во время Второй мировой войны, когда Франция и Великобритания не смогли сдержать нацистов, Польша испытывала давление сначала Гитлера, а затем – советской власти.

То, что происходит сегодня на территории Украины вызывает беспокойство у поляков. Страна остерегается событий прошлого, поэтому на этот раз намерена хорошо подготовиться.

Это наша война. Мы решили вооружить Польшу и провести масштабную модернизацию польской армии,

– заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Военную подготовку к возможному вторжению России одобряют не только страны НАТО, но и президент Америки, который довольно редко оказывает поддержку европейским странам.

Дональд Трамп хочет, чтобы Европа в военном контексте становилась сильнее и самостоятельнее.

Какие провокации на территории Польши осуществляет Россия?