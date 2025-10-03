2 октября во время очередного заседания дискуссионного клуба "Валдай" Путин озвучил ряд угроз Украине и миру. Стоит ли ждать реальной опасности, или это лишь манипуляции, проанализировали эксперты Института изучения войны, сообщает 24 Канал.

Какие заявления сделал Путин?

Президент России сделал серию угроз и абсурдных заявлений относительно Европы, США и Украины.

Он отметил, что внимательно следит за "милитаризацией" Европы и "внимательно слушает" заявления Германии об усилении военного потенциала до "самого мощного в Европе".

В то же время диктатор приуменьшил собственную угрозу для НАТО, мол, предупреждения Европы о российской "агрессии" является "чушью" и попытками "разжечь истерию".

В очередной раз бессмысленно заявил, что Россия "никогда не инициировала военное противостояние", при этом намекнул, что военная конкуренция "в конце концов плохо закончится для провокатора".

Путин посоветовал Европе "успокоиться" и заняться внутренними вопросами, а также пытался отговорить НАТО от укрепления обороны и помощи Украине. По его словам, Россия угрожает только тем, кто ей противостоит.

Еще одна абсурдная угроза была адресована Соединенным Штатам. Путин предупредил, что США лучше отказаться от продажи ракет "Томагавк" для Украины. Он охарактеризовал ракеты "Томагавк" как "не совсем современные", а наличие их в Украине "не изменит баланс сил на поле боя". А также отметил: Украина не может использовать эти ракеты без "непосредственного участия американских военнослужащих", и что применение Украиной станет "новым этапом эскалации".

Еще одним пропагандистским нарративом Кремля стала информация о якобы неизбежной победе России в войне против Украины. Аргументировал это тем, что российские войска оккупировали две трети Купянска. Но по оценке ISW, по состоянию на 2 октября россияне захватили лишь 14% города, а Путин значительно завысил этот показатель.

Ранее, начальник Генштаба РФ также заявлял о 50% захвата Купянска, но и здесь ISW развенчал российский миф.

Кроме того, из-за украинской кампании дальнобойных ударов по вражеской критической инфраструктуре, российские власти пытались преуменьшить значение обмена разведданными между США и Украиной, чтобы успокоить свое общество.

Стоит ли бояться угроз Путина?

Как отмечают аналитики ISW, диктатор, вероятно, стремился через выступление в клубе распространить свои угрозы и манипуляции, чтобы убедить Запад не поддерживать Украину, и более того – не усиливать оборону из-за действий страны-агрессора.

Кремль использует преувеличение данных для создания иллюзии быстрого продвижения российских войск. А заявления Путина являются продолжением информационной кампании, целью которой является изображение России как непобедимой силы. Диктатор стремится убедить США, Европу и Украину в своей неизбежной победе и уменьшить поддержку союзников для Украины.

Путин выступил на "Валдае" после ряда враждебных провокаций на территории Европы. Речь идет о нарушении воздушного пространства стран Европы и Скандинавии российскими БПЛА и самолетами, а также диверсионных операций против НАТО.

Кремль стремится дестабилизировать Европу и обострить отношения между союзниками с помощью диверсий и террористических провокаций, добавляют эксперты ISW.

Важно понимать! Клуб "Валдай" является дискуссионной площадкой для обсуждения международных тем с российскими чиновниками, учеными и "иностранными" гостями.

На самом деле это инструмент в руках Кремля, с помощью которого они регулярно распространяют угрозы миру.

