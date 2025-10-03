2 жовтня під час чергового засідання дискусійного клубу "Валдай" Путін озвучив низку погроз Україні та світові. Чи варто чекати реальної небезпеки, чи це лише маніпуляції, проаналізували експерти Інституту вивчення війни, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ракети Tomahawk в Україні нашкодять відносинам США і Росії, – Путін

Які заяви зробив Путін?

Президент Росії зробив серію погроз та абсурдних заяв щодо Європи, США та України.

Він наголосив, що уважно слідкує за "мілітаризацією" Європи та "уважно слухає" заяви Німеччини щодо посилення військового потенціалу до "найпотужнішого в Європі".

Водночас диктатор применшив власну загрозу для НАТО, мовляв, попередження Європи щодо російської "агресії" є "нісенітницею" та спробами "розпалити істерію".

Вчергове безглуздо заявив, що Росія "ніколи не ініціювала військове протистояння", при цьому натякнув, що військова конкуренція "зрештою погано закінчиться для провокатора".

Путін порадив Європі "заспокоїтись" та зайнятись внутрішніми питаннями, а також намагався відмовити НАТО від зміцнення оборони та допомоги Україні. За його словами, Росія загрожує лише тим, хто їй протистоїть.

Ще одна абсурдна погроза була адресована Сполученим Штатам. Путін попередив, що США краще відмовитись від продажу ракет "Томагавк" для України. Він охарактеризував ракети "Томагавк" як "не зовсім сучасні", а наявність їх в Україні "не змінить баланс сил на полі бою". А також зазначив: Україна не може використовувати ці ракети без "безпосередньої участі американських військовослужбовців", і що застосування Україною стане "новим етапом ескалації".

Ще одним пропагандистським наративом Кремля стала інформація про нібито неминучу перемогу Росії у війні проти України. Аргументував це тим, що російські війська окупували дві третини Куп'янська. Та за оцінкою ISW, станом на 2 жовтня росіяни захопили лише 14% міста, а Путін значно завищив цей показник.

Раніше, начальник Генштабу РФ також заявляв про 50% захоплення Куп'янська, але і тут ISW розвінчав російський міф.

Окрім того, через українську кампанію далекобійних ударів по ворожій критичній інфраструктурі, російська влада намагалась применшити значення обміну розвідданими між США та Україною, щоб заспокоїти своє суспільство.

Чи варто боятись погроз Путіна?

Як зазначають аналітики ISW, диктатор, ймовірно, прагнув через виступ у клубі поширити свої погрози та маніпуляції, щоб переконати Захід не підтримувати Україну, ба більше – не посилювати оборону через дії країни-агресорки.

Кремль використовує перебільшення даних задля створення ілюзії швидкого просування російських військ. А заяви Путіна є продовженням інформаційної кампанії, метою якої є зображення Росії як непереможної сили. Диктатор прагне переконати США, Європу та Україну у своїй неминучій перемозі та зменшити підтримку союзників для України.

Путін виступив на "Валдаї" після низки ворожих провокацій на території Європи. Йдеться про порушення повітряного простору країн Європи та Скандинавії російськими БпЛА та літаками, а також диверсійних операцій проти НАТО.

Кремль прагне дестабілізувати Європу та загострити відносини між союзниками за допомогою диверсій та терористичних провокацій, додають експерти ISW.

Важливо розуміти! Клуб "Валдай" є дискусійним майданчиком для обговорення міжнародних тем із російськими чиновниками, вченими та "іноземними" гостями.

Насправді це інструмент у руках Кремля, із допомогою якого вони регулярно поширюють погрози світові.

Що зараз відбувається на полі бою?