В ЕС подтвердили дискуссию об отправке военных советников в Украину

Европейский Союз рассматривает возможность отправки в Украину "военных советников". Они будут заниматься организацией обучения украинских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что известно о военных советниках в Украине

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер во время брифинга 16 апреля отметила, что вопрос отправки военных действительно обсуждался на заседании Совета Европы.

Но главное здесь – поддержать Украину и максимально укрепить ее. Также продолжаются обсуждения по адаптации к миссии, но пока я не могу поделиться дополнительной информацией,

– указала пресс-секретарь.

В то же время Гиппер отказалась ответить на вопрос, или развертывание тренировочной миссии ЕС на территории Украины планируется осуществить после установления перемирия, или это возможно во время того, как продолжаются активные боевые действия.

Кстати, ранее об идее ЕС отправить военных советников в Украину говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он убежден, что инструкторы ЕС не должны обучать украинских солдат, потому что "это риск эскалации для Европы". Он заверил, что этот вопрос является "красной линией" для Венгрии.