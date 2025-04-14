Будут блокировать размещение военных и не дадут ни копейки: Сиярто выдал заявления об Украине

В Венгрии недовольны решением Еврокомиссии увеличить военную помощь Украине. Там также выступили против размещения европейских войск.

Глава МИД страны Петер Сийярто назвал миротворческую миссию в Украине "эскалацией", сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.

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Венгрия в панике из-за новых решений Евросоюза по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Еврокомиссии прислать Украине больше денег, оружия и военных советников, назвав ее решение "слепыми, массовыми провоенными и проукраинскими инициативами".

Мы, венгры, не поддерживали никаких провоенных предложений и не будем поддерживать никаких в будущем, поэтому мы не поддерживаем никаких предложений в этом новом, большом провоенном и проукраинском пакете, потому что эти предложения явно направлены на продолжение войны и создадут опасность для Европы, они создадут опасность для Венгрии,

– сказал венгерский министр.

Евросоюз в этом году планирует увеличить стоимость военной помощи Украине до 40 миллиардов евро. Из этой суммы в первую очередь и в ближайшее время намерены направить в Украину два миллиона снарядов на сумму пять миллиардов евро.

Кроме того, ЕС планирует подготовить 17 пакет санкций против России, который будет "очень массовым, очень мощным". По словам венгерского министра, Сибига также требовал ограничения закупки российских энергоносителей и атомной промышленности.

Петер Сийярто отметил, что несколько участников заседания стремятся в этом году открыть все разделы переговоров о вступлении Украины в ЕС, а уполномоченный представитель Евросоюза, по его словам, вообще озвучил "головокружительную" идею – полностью интегрировать экономику Украины еще до ее официального вступления в Союз.

В то же время Сийярто сообщил, что в Европу донесли позицию Венгрии: миротворческая миссия может действовать только за пределами Украины.

"В Украине инструкторы ЕС не должны обучать украинских военных, потому что это риск эскалации войны в Европу. Для нас это красная линия. Ни один элемент этой военной миссии не может быть на территории Украины", – указал он.