Сенаторы США от обеих партий призывают разблокировать финансовую помощь для Украины и Европы

В США двухпартийная группа сенаторов призвала направить Украине 400 миллионов долларов помощи в сфере безопасности. Остальные 200 миллионов будут направлены для стран Восточной Европы.

Об этом сообщили в Associated Press.

Смотрите также Бьет до 50 километров: что умеет ЗРК HAWK, который США согласовали продать Украине на 108 миллионов

Что сенаторы США говорят о поддержке Украины?

В Конгрессе США выступили против задержки Минобороны с отправкой помощи Украине и Восточной Европе. Правительство требует информации относительно 400 миллионов долларов, которые были выделены для Киева и еще 200 миллионов на оборонные программы Эстонии, Литвы и Латвии.

Деньги были выделены конгрессом еще в 2025 году, а сенаторы разочарованы тем, что администрация Трампа отказывается от помощи Украине и Европе.

Украина упорно и мужественно отражала четырехлетний российский натиск, но ее военная деятельность нуждается и заслуживает постоянной американской поддержки,

– заявили сенаторы Дик Дурбин и Чак Грассли.

Во время слушаний в Конгрессе министр обороны США Пит Гегсет заявил, что финансирование Украины разблокировано, однако, по словам сенаторов, Пентагон не предоставил обещанный план расходов до 15 мая.

В издании заявили, что отправленное письмо с жалобой от сенаторов стало очередным доказательством недовольства относительно действий и работы Дональда Трампа.

Также сенаторы заявили, что дальнейшие задержки, особенно на фоне возможного сокращения войск США в регионе, могут ослабить способность сдерживать Россию.

Последние новости о военной помощи для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал продолжать поддержку Украины. Он отметил важность механизма PURL и отметил, что эта программа имеет критическое значение для обороны городов и позиций на фронте.

Госдеп США 21 мая одобрил возможную продажу Украине оборудования для поддержки зенитной ракетной системы Hawk. Общая стоимость – примерно 108,1 миллиона долларов.

В Конгрессе США по состоянию на 14 мая были собраны необходимые голоса для вынесения на голосование пакета помощи Украине в размере 1,3 миллиарда долларов. Пакет помощи включает пополнение запасов вооружения, финансирование послевоенного восстановления Украины и новые санкции против России.