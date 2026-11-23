Команда Дональда Трампа продвигает сомнительные инициативы в сфере безопасности, касающиеся войны в Украине. Политолог Максим Джигун заявил, что эти заверения призваны скрыть нежелание оказывать реальную поддержку.

Во время выступления в эфире 24 Канала эксперт обсудил риски европейских выборов и сомнительные концепции безопасности, которые продвигает окружение республиканца. В частности, внимание привлекли заявления специального представителя Дональда Трампа Джареда Кушнера о гарантиях по образцу статьи 5 НАТО, которые будут действовать исключительно при отсутствии военной угрозы.

В чем заключается ловушка инициатив команды Трампа

Аналитик подчеркнул, что подобные идеи направлены лишь на то, чтобы создать видимость активности без оказания действенной поддержки Киеву. По его оценке, такой подход фактически лишает страну реального оборонного щита перед лицом российской агрессии.

Я думаю, что американский президент пытается сделать что-то, чтобы ничего не делать для Украины и чтобы продать нам некую свою помощь, которая по сути таковой не является. Фактически обмануть украинское общество и нашу делегацию на переговорах,

– отметил эксперт.

Он предостерег от тщетных ожиданий быстрой коллективной защиты со стороны Альянса и подчеркнул необходимость заключать прямые двусторонние договоры, которые обязательно должен одобрить Конгресс США. Главным же предохранителем остается собственная способность наносить ощутимые удары по врагу.

Наша главная гарантия безопасности – это ограничение способности России продолжать войну. Как только появится возможность наносить удары дальнобойным оружием и увеличить финансирование ракет типа "Нептунов", тогда вопрос об уступках возникнет со стороны самой Москвы,

– подытожил аналитик.

Аналитик о том, как команда Трампа пытается продать гарантии безопасности Украине: видео

Манипуляции французских политиков

Также гость студии коснулся заявлений лидера французских правых Марин Ле Пен, которая обещала прекратить военную помощь Киеву в случае избрания на пост главы государства. Эксперт назвал такие утверждения манипулятивными, поскольку во Франции нет суперпрезидентской системы правления.

Решающее слово по вопросам финансирования и поставок вооружения всегда остается за правительством и парламентским большинством, поэтому риторика лидера правых уже становится более сдержанной.

Ранее аналитик предупреждал, что Кремль пытается договориться за спиной союзников и стремится исключить Европу из переговоров.