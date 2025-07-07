Трамп не сможет ударить по военной машине Путина, несмотря на желание, – The Telegraph

Американский президент Дональд Трамп начинает торговую войну против стран-членов БРИКС, угрожая, что любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике группы, будет обложена дополнительным тарифом.

В случае введения новых тарифов против стран БРИКС, последствия для торговой политики и глобального влияния США могут быть очень серьезными, и совсем не в том положительном свете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Как Си Цзиньпин теряет власть в Китае и почему боится Путина не меньше, чем доверяет

Почему это не принесет результата

Введение новых пошлин не сможет серьезно навредить экономикам России и Ирана. Обострение торгового напряжения между США и Китаем выгодно Москве, которая может легко заменить американские поставки нефти, сжиженного газа и угля в Китай.

Экономика России может сосредоточиться на торговле внутри БРИКС для преодоления разрывов в цепочках поставок, поскольку объемы торговли между Россией и Китаем достигли 244,8 миллиарда долларов, а между Россией и Индией – 70,6 миллиарда долларов.

В случае роста цен на товары Россия сможет быстрее достичь внутренних производственных целей. Владимир Путин хочет уменьшить долю импорта в ВВП до 17% к 2030 году, и подорожание импорта будет способствовать отечественным производителям.

Хотя возмущение Трампа по БРИКС частично связано с поддержкой Ирана в противостоянии с американскими и израильскими ударами, новые пошлины будут иметь незначительное влияние на экономику Ирана,

– считает колумнист The Telegraph Самуэль Рамани.

Зато, по его мнению, соответствующие действия со стороны США может подтолкнуть Москву и Пекин к более тесному экономическому сотрудничеству с Тегераном и придать новый импульс соглашению Индии от мая 2024 года по управлению иранским портом Чабахар.

Введение тарифов против стран БРИКС может сорвать прогресс в снижении торгового напряжения между США и Китаем. Ранее США договорились ослабили экспортные ограничения на авиадвигатели, софт для проектирования чипов и этан.

В то же время Китай уменьшил барьеры на импорт редкоземельных металлов. Это может сорвать дальнейшие переговоры и создать проблемы в промышленных цепочках поставок, которые удалось частично устранить благодаря переговорам в Лондоне и Женеве.

Также, по его словам, кроме вышеупомянутого разрушения двусторонних торговых связей с ключевыми партнерами, новые пошлины, которые хочет ввести Вашингтон наносят еще больший вред международному имиджу США.

Такая торговая война США вполне логична, особенно на фоне раздражения Вашингтона их антизападной политикой. Впрочем, если действовать под влиянием эмоций и вводить пошлины без расчета, это может нанести больше вреда, чем пользы.

Напомним, ранее сообщали, что Дональд Трамп заявил, что введет дополнительную пошлину в размере 10% на любую страну, которая присоединится к "антиамериканской политике" БРИКС. США готовятся к отправке тарифных писем.