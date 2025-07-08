У разі запровадження нових тарифів проти країн БРІКС, наслідки для торгівельної політики та глобального впливу США можуть бути дуже серйозними, і зовсім не в тому позитивному світлі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чому це не принесе результату

Запровадження нових мит не зможе серйозно зашкодити економікам Росії та Ірану. Загострення торгівельної напруги між США та Китаєм вигідне Москві, яка може легко замінити американські поставки нафти, зрідженого газу та вугілля до Китаю.

Економіка Росії може зосередитися на торгівлі всередині БРІКС для подолання розривів у ланцюгах постачання, оскільки обсяги торгівлі між Росією та Китаєм досягли 244,8 мільярда доларів, а між Росією та Індією – 70,6 мільярда доларів.

У разі зростання цін на товари Росія зможе швидше досягти внутрішніх виробничих цілей. Володимир Путін хоче зменшити частку імпорту у ВВП до 17% до 2030 року, і подорожчання імпорту сприятиме вітчизняним виробникам.

Хоча обурення Трампа щодо БРІКС частково пов’язане з підтримкою Ірану у протистоянні з американськими та ізраїльськими ударами, нові мита матимуть незначний вплив на економіку Ірану,

– вважає колумніст The Telegraph Самуель Рамані.

Натомість, на його думку, відповідні дії з боку США може підштовхнути Москву та Пекін до тіснішої економічної співпраці з Тегераном і надати нового імпульсу угоді Індії від травня 2024 року щодо управління іранським портом Чабахар.

Запровадження тарифів проти країн БРІКС може зірвати прогрес у зниженні торгівельної напруги між США та Китаєм. Раніше США домовилися послабили експортні обмеження на авіадвигуни, софт для проєктування чипів і етан.

Водночас Китай зменшив бар’єри на імпорт рідкісноземельних металів. Це може зірвати подальші переговори та створити проблеми в промислових ланцюгах постачання, які вдалося частково усунути завдяки перемовинам у Лондоні та Женеві.

Також, за його словами, крім вищезгаданого руйнування двосторонніх торгівельних зв’язків із ключовими партнерами, нові мита, які хоче запровадити Вашингтон завдають ще більшої шкоди міжнародному іміджу США.

Така торгівельна війна США є цілком логічною, особливо на тлі роздратування Вашингтона їхньою антизахідною політикою. Утім, якщо діяти під впливом емоцій і запроваджувати мита без розрахунку, це може завдати більше шкоди, ніж користі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткове мито у розмірі 10% на будь-яку країну, яка приєднається до "антиамериканської політики" БРІКС. США готуються до надсилання тарифних листів.