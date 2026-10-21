"Вы тоже гуманист": представитель Трампа Виткофф "выразил уважение Путину"

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф 21 октября провел в Санкт-Петербурге трехчасовую встречу с Владимиром Путиным. По итогам переговоров американский посланник публично назвал главу Кремля "гуманистом".

Как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова, представитель США проинформировал Москву о переговорах, которые накануне состоялись в Осло.

Что сказал Виткофф о Путине?

По итогам беседы Путин заявил о готовности России вернуться к трехстороннему диалогу в десятых числах ноября.

Главной темой этих консультаций российская сторона объявила создание так называемой системы безопасности для Украины и России после завершения войны.

Комплименты Кремлю и переговорный процесс

Как сообщает издание Politico, после переговоров американский спецпредставитель публично выразил симпатию российскому диктатору.

Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, является гуманистом. Вы тоже гуманист, господин, и я отдаю вам дань уважения, выражаю вам уважение и еще раз благодарю,

– заявил Виткофф.

Этот визит стал очередной попыткой Вашингтона склонить стороны к переговорам спустя четыре с половиной года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как республиканцы отреагировали на слова Виткоффа?

Сенаторы от Республиканской партии Джон Корнин и Том Тиллис возмутились подхалимскими заявлениями Стива Виткоффа. В частности, Тиллис опубликовал в своем посте определение слова "гуманист" и призвал Виткоффа ознакомиться с ним.

Какое позорное и возмутительное заявление. Тебе следует вернуться в Украину и спросить у родственников детей, которых Путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что твой друг Путин является "гуманистом"

– резко обратился Тиллис к Виткоффу.

Со своей стороны, Корнин подчеркнул, что российский диктатор отнюдь не "гуманист", а "безжалостный убийца". Напомним, что буквально несколько дней назад российский "Шахед" атаковал парк в Новой Водолаге в Харьковской области, где погибли люди, в том числе трое детей. Среди жертв – девочка Ангелина, которой было чуть больше года.