Поставка американского оружия Украине и НАТО задерживается из-за шатдауна в США, – Axios

Из-за остановки работы правительства в США поставки американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины задерживается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какие последствия шатдауна в США?

По словам журналистов, это еще один пример последствий, вызванных массовыми отпусками госслужащих, приостановлением программ и замедлением деятельности федеральных учреждений, ведь шатдаун в США продолжается уже 40-й день.