9 ноября, 14:57
Поставка американского оружия Украине и НАТО задерживается из-за шатдауна в США, – Axios
Из-за остановки работы правительства в США поставки американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины задерживается.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Читайте также Производители с радостью продадут Украине "Томагавки", если будет сигнал от Трампа, – Зеленский
Какие последствия шатдауна в США?
По словам журналистов, это еще один пример последствий, вызванных массовыми отпусками госслужащих, приостановлением программ и замедлением деятельности федеральных учреждений, ведь шатдаун в США продолжается уже 40-й день.