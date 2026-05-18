Немецкая компания под прикрытием 4 года поставляла в Россию технологии из Европы, – Politico

Немецкая компания годами закупала и снабжала России европейские технологии. Речь идет о товарах двойного назначения.

В центре схемы находилась компания Global Trade из немецкого Любека. До войны она открыто работала с Россией, но после полномасштабного вторжения стала частью сети по обходу санкций. Об этом пишет Politico.

Смотрите также США возобновили санкции против российской нефти: пойдет ли Трамп на новое смягчение

Как Россия тайно получала военные технологии из Европы?

Ключевую роль играла российская компания "Коловрат" (Siderius), которая находится под санкциями США.

"Коловрат" была не просто клиентом Global Trade, а фактическим координатором сети закупок для российской промышленности, в частности для структур, связанных с оборонной сферой.

Руководителем Global Trade в марте 2022 года стал 39-летний Никита С. По данным дела, он одновременно работал и на немецкую, и на российскую компании. Это позволяло проводить закупки, платежи и доставку товаров под видом обычного европейского бизнеса.

Следователи установили, что работники российской компании имели доступ к электронной почте Global Trade и от имени немецкой фирмы заказывали товары по всей Европе. Между тем поставщики считали, что сотрудничают с обычной компанией из Германии.

Среди товаров были микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шариковые подшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование.

Отдельно эти товары не всегда вызывали подозрения. Но следователи отмечают: значительная часть продукции принадлежала к товарам двойного назначения. В некоторых случаях правоохранители проследили, что оборудование попадало в российские структуры, связанных с военной промышленностью и ядерными исследованиями.

В схеме обхода санкций появляется Турция

После ужесточения санкций прямые поставки в Россию стали сложнее. Поэтому сеть начала использовать Турцию как транзитную страну.

По данным следствия, товары сначала экспортировали из ЕС в Турцию, а оттуда переправляли в Россию. Иногда между отправкой из Европы и ввозом в Россию проходило всего 5 – 10 дней.

Ключевую роль в схеме, как считают правоохранители, играла турецкая компания MR Global. Формально она выступала получателем грузов, но фактически была транзитным пунктом. Также в схеме использовали немецкие фирмы-прокладки.

Во внутренней переписке фигурировали прямые инструкции: "Никаких упоминаний о России"; "Уберите все документы из коробок перед отправкой"; "Нужен другой получатель – Турция подходит".

По оценкам прокуратуры, через сеть осуществили около 16 тысяч поставок на более 30 миллионов евро.

Схему удалось разоблачить после того, как Федеральная разведывательная служба Германии (BND) получила доступ к внутренним документам российской компании "Коловрат". Разведка передала материалы прокуратуре, после чего следователи смогли отследить маршруты поставок, финансовые переводы и российские импортные данные.

В мае 2026 года Никиту С. задержали в Любеке. После этого правоохранители провели серию обысков. Под стражей сейчас находятся несколько человек. Их подозревают в систематическом обходе санкций, нарушении экспортного контроля и участии в организованной сети поставок технологий в Россию.

Следователи считают, что разоблаченная схема не была единичной. В документах BND упоминается еще одна российская компания – Rokem Services. По данным разведки, она пыталась получить санкционное оборудование через посредников, среди которых были Global Trade, турецкие структуры и "Коловрат".

В BND отметили, что речь шла об оборудовании для установок опреснения морской воды, которое может использоваться и в военных целях – в частности на атомных подводных лодках.

В немецкой таможенной службе заявили, что после начала полномасштабной войны России против Украины борьба с обходом санкций через третьи страны стала одним из главных направлений работы.

Как Кремлю удается обходить западные санкции?

После начала полномасштабной войны в 2022 году Запад ввел против России санкции, чтобы ограничить доступ к критически важным технологиям для военно-промышленного комплекса. Однако российские предприятия научились обходить эти ограничения. Расследование InformNapalm показало несколько основных схем.

Самый распространенный способ – использование третьих стран. Российские компании покупают подсанкционное оборудование через посредников в Индии, Китае или Турции.

Например, российская компания ЕМТ закупала европейское оборудование через индийскую Park Controls & Communications, а оплату проводили через индийский филиал Сбербанка. В документах индийская компания указывала себя конечным пользователем, хотя на самом деле технику переправляли в Россию. Оборудование получала компания "Зенит-Инвестпром" связана с Красногорским заводом имени Зверева – одним из ключевых производителей прицелов, тепловизоров и лазерных систем для российской армии.

Еще одна схема – изменение названий брендов и оборудования в документах. Таким образом российские компании скрывают происхождение товаров. Например, оборудование итальянской компании SAMS S.r.l. оформляли как продукцию якобы турецкой компании OTASIS MACHINERY.

Также Россия активно использует компании-посредники,, которые формально не находятся под санкциями.

В InformNapalm отмечают: разоблачение таких схем и контроль за поставками стратегических компонентов могут серьезно осложнить работу российского военно-промышленного комплекса и ослабить армию оккупантов.

Обратите внимание! В ракетах и дронах, которые Россия запускает по Украине, находят иностранные компоненты 2025 года производства. Это свидетельствует о том, что агрессор и в дальнейшем находит способы получать западные технологии в обход ограничений.