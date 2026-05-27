Британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне

Глава британской разведывательной службы GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что Россия потеряла в войне против Украины почти 500 тысяч военных. В то же время британская чиновница подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин "отступает на поле боя".

Об этом пишет The Guardian.

Что в британской разведке рассказали о масштабах потерь России против Украины?

Оценку российских потерь в Украине Кист-Батлер озвучила во время первой ежегодной лекции GCHQ. Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник Великобритании публично назвал оценку потерь врага на пятом году полномасштабной войны.

По словам главы британской разведки, Кремль параллельно активизирует гибридную деятельность против Великобритании и стран Европы.

Россия расширяет свою ежедневную гибридную деятельность против Великобритании и Европы,

– заявила Кист-Батлер.

Она уточнила, что речь идет об атаках на критическую инфраструктуру, киберпространство, демократические процессы, логистические цепи и подводные коммуникации.

"Но позвольте мне четко отметить, что в условиях такой агрессии и хаоса GCHQ неутомимо работает вместе с партнерами по разведке и обороне, чтобы ослабить и уменьшить российскую угрозу", – добавила глава службы.

Также Кист-Батлер заявила, что британские спецслужбы "препятствуют попыткам России контрабандой вывозить западные технологии; отражают ее кибератаки и противодействуют безрассудным саботажам и попыткам убийств".

Отдельно она вспомнила случаи диверсий в Европе. В частности, в посылках DHL, которые транспортировали через Германию и Великобританию, обнаружили зажигательные устройства. Один из них вспыхнул в Лейпциге, другой – на складе в Бирмингеме.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказывал, что потери россиян на поле боя в 2026 году втрое больше, чем в 2025 году. Всего в течение апреля россияне потеряли на поле боя 35 203 бойцов.