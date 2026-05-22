Цель украинских военных – увеличить показатели потерь армии России до 200 человек на каждый километр, отметил министр обороны Украины Михаил Федоров в комментарии для Business Insider.

Какие потери понесут россияне на поле боя?

Если в октябре 2025 года каждый захваченный квадратный километр территории Украины стоил россиянам жизни 67 солдат, то уже в январе 2026 года этот показатель вырос до 165 человек, в феврале он составлял 244, а в марте – 254.

Потери врага несколько уменьшились в апреле. Они составляли 179 обезвреженных военных на километр продвижения. Всего в течение апреля россияне потеряли на поле боя 35 203 бойцов.

Как украинцам удалось увеличить потери врага?

Основными причинами роста показателя потерь армии РФ в начале 2026 года стало решение Илона Маска отключить россиян от терминалов спутникового интернета Starlink. Кроме того, свою долю внесло развитие украинских беспилотников.

В частности, арсенал ударных дронов средней дальности позволяет поражать цели на оперативной глубине, разрушает логистику россиян и мешает им проводить штурмовые действия на передовой.

Благодаря отключению терминалов Starlink украинцам удалось вернуть 400 квадратных километров захваченной территории, сообщило Агентство военной разведки США.

Какие общие показатели потерь России и Украины на поле боя?

По словам полковника Джоби Риммера, старшего военного советника вооруженных сил Великобритании, с 2022 года российская армия потеряла около 1,3 миллиона личного состава.

В украинском Генштабе потери россиян с момента полномасштабного вторжения оценивают в 1 353 860 человек. В частности, за минувшие сутки, 21 апреля, Россия потеряла 880 солдат.

Потери украинцев значительно меньше. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований (США), за более чем четыре года войны Украина потеряла от 500 000 до 600 000 военных.

Важно! Институт изучения войны (ISW) сообщает, что в апреле Россия впервые с 2024 года понесла чистые потери территорий. Речь идет о 116 квадратных километрах. Последний раз россияне испытывали чистые территориальные потери во время Курской операции.