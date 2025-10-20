Президент США Дональд Трамп сказал, что на фронте в Украине умирает много людей с обеих сторон. По словам американского лидера, за неделю Украина и Россия теряет тысячи своих граждан.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа на ланче с премьер-министром Австралии.

Что сказал Трамп о потерях Украины и России в войне?

Комментируя гибель людей из-за войны в Украине, Дональд Трамп назвал примерное количество погибших солдат. По его словам, еженедельно с каждой стороны погибает 5 000 – 7 000 тысяч человек.

Это худшее со времен Второй мировой войны, это большее количество людей,

– отметил президент США.

Трамп добавил, что для остановки войны Соединенные Штаты пытаются заключить соглашение, чтобы Украина имела все необходимое для окончания войны. Если этого не сделать, то, по словам президента, "многим людям будет плохо".

Дональд Трамп отметил, что в Украине во время атак умирают и гражданские люди, однако все равно наибольшее количество погибших – это солдаты. Он отметил, что призвал Владимира Путина прекратить нападения на украинских мирных жителей.

Что еще сказал Трамп во время пресс-конференции?