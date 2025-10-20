Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
К теме "Был хаос": WP пишут, что Трамп не слушал Зеленского и жаловался из-за Нобелевской премии
Как Трамп комментирует урегулирование войны между Украиной и Россией?
Дональд Трамп взял на себя роль посредника в мирных переговорах между Киевом и Москвой. Однако несмотря на все его усилия достичь прекращения огня не удается. Одним из факторов, которые влияют на это, являются отношения Зеленского с Путиным.
Они ненавидят друг друга, и это усложняет ситуацию,
– подчеркнул глава Белого дома.
То есть по его словам, неприязнь между лидерами России и Украины создает определенные трудности в дипломатических или переговорных процессах.
Переговоры относительно войны в Украине: последние новости
На днях Владимир Зеленский посетил Вашингтон с дипломатическим визитом. В США он встретился с представителями американских оборонных компаний, а также провел переговоры с Трампом.
По данным The Financial Times, во время встречи в Белом доме 17 октября Трамп якобы пытался убедить Зеленского согласиться на предложение Путина "обменять" Донбасс на Запорожскую и Херсонскую области.
Бывший президент Европарламента Дональд Туск отметил, что такое давление на украинского лидера является неуместным.
Сам Трамп заявил, что не обсуждал передачу Донбасса России, а призвал к немедленному прекращению огня. По его мнению, дальнейшие договоренности можно будет достичь позже, поскольку регион уже разделен и около 78% территории контролирует Россия.
Кроме того, во время встречи с украинским президентом Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, был больше сосредоточен на себе, не слушал собеседника и вспоминал о своем недовольство из-за отсутствия Нобелевской премии мира.
В The Telegraph считают, что новый раунд переговоров между Трампом и Путиным в Будапеште может ослабить позиции Украины и угрожать безопасности Европы, тогда как Россия продолжает нарушать воздушное пространство и терроризировать регион.
ЕС оценивает различные сценарии возможной агрессии России, включая вторжение в Балтию, диверсии на инфраструктуре и использование замороженных активов для поддержки Украины.