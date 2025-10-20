Відповідну заяву зробив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Як Трамп коментує врегулювання війни між Україною та Росією?

Дональд Трамп взяв на себе роль посередника в мирних переговорах між Києвом та Москвою. Однак попри всі його зусилля досягти припинення вогню не вдається. Одним із чинників, які впливають на це, є відносини Зеленського з Путіним.

Вони ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію,
– наголосив глава Білого дому.

Тобто за його словами, неприязнь між лідерами Росії та України створює певні труднощі у дипломатичних або переговорних процесах.

Переговори стосовно війни в Україні: останні новини

  • Днями Володимир Зеленський відвідав Вашингтон з дипломатичним візитом. У США він зустрівся з представниками американських оборонних компаній, а також провів перемовини з Трампом.

  • За даними The Financial Times, під час зустрічі в Білому домі 17 жовтня Трамп нібито намагався переконати Зеленського погодитися на пропозицію Путіна "обміняти" Донбас на Запорізьку та Херсонську області.

  • Колишній президент Європарламенту Дональд Туск зазначив, що такий тиск на українського лідера є недоречним.

  • Сам Трамп заявив, що не обговорював передачу Донбасу Росії, а закликав до негайного припинення вогню. На його думку, подальші домовленості можна буде досягти пізніше, оскільки регіон уже розділений і близько 78% території контролює Росія.

  • Крім того, під час зустрічі з українським президентом Дональд Трамп, за повідомленнями ЗМІ, був більше зосереджений на собі, не слухав співрозмовника та згадував про своє невдоволення через відсутність Нобелівської премії миру.

  • У The Telegraph вважають, що новий раунд переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті може послабити позиції України та загрожувати безпеці Європи, тоді як Росія продовжує порушувати повітряний простір і тероризувати регіон.

  • ЄС оцінює різні сценарії можливої агресії Росії, включаючи вторгнення в Балтію, диверсії на інфраструктурі та використання заморожених активів для підтримки України.