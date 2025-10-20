Відповідну заяву зробив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Як Трамп коментує врегулювання війни між Україною та Росією?

Дональд Трамп взяв на себе роль посередника в мирних переговорах між Києвом та Москвою. Однак попри всі його зусилля досягти припинення вогню не вдається. Одним із чинників, які впливають на це, є відносини Зеленського з Путіним.

Вони ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію,

– наголосив глава Білого дому.

Тобто за його словами, неприязнь між лідерами Росії та України створює певні труднощі у дипломатичних або переговорних процесах.

