Президент США Дональд Трамп сказав, що на фронті в Україні помирає багато людей з обох сторін. За словами американського лідера, за тиждень Україна та Росія втрачає тисячі своїх громадян.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа на ланчі з прем'єр-міністром Австралії.

Що сказав Трамп про втрати України та Росії у війні?

Коментуючи загибель людей через війну в Україні, Дональд Трамп назвав приблизну кількість загиблих солдатів. За його словами, щотижня з кожного боку гине 5 000 – 7 000 тисяч людей.

Це найгірше з часів Другої світової війни, це більша кількість людей,

– зазначив президент США.

Трамп додав, що для зупинення війни Сполучені Штати намагаються укласти угоду, аби Україна мала все необхідне для закінчення війни. Якщо цього не зробити, то, за словами президента, "багатьом людям буде погано".

Дональд Трамп зазначив, що в Україні під час атак вмирають і цивільні люди, однак всеодно найбільша кількість загиблих – це солдати. Він зазначив, що закликав Володимира Путіна припинити напади на українських мирних жителів.

Що ще сказав Трамп під час пресконференції?