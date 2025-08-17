Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потери России на фронте являются колоссальными. Только за прошлый месяц погибло 20 тысяч военных России.

Он отметил, что потери России в этой войне все время являются колоссальными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Марка Рубио в эфире NBC News.

Какие потери россиян озвучил Рубио?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только за прошлый месяц в Украине погибло 20 тысяч российских военных.

Россияне, как всегда, чувствуют, что имеют преимущество, но украинцы проявили невероятную храбрость в борьбе. В своей оборонительной позиции украинцы нанесли россиянам огромные потери,

– отметил Рубио.

Он добавил, что обе стороны прочно удерживают свои позиции. В этой ситуации США стремятся остановить войну, "которой не должно было бы быть".

Напомним, Рубио заявил, что США предлагают соглашение, которая предусматривает уступки с обеих сторон, поскольку ни одна из них не собирается капитулировать.