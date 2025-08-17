Только в прошлом месяце погибли 20 тысяч россиян, – Рубио
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в прошлом месяце в Украине погибло 20 тысяч российских военных.
- США стремятся остановить войну, предлагая соглашение с уступками с обеих сторон, поскольку ни одна из них не собирается капитулировать.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потери России на фронте являются колоссальными. Только за прошлый месяц погибло 20 тысяч военных России.
Он отметил, что потери России в этой войне все время являются колоссальными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Марка Рубио в эфире NBC News.
Какие потери россиян озвучил Рубио?
Россияне, как всегда, чувствуют, что имеют преимущество, но украинцы проявили невероятную храбрость в борьбе. В своей оборонительной позиции украинцы нанесли россиянам огромные потери,
– отметил Рубио.
Он добавил, что обе стороны прочно удерживают свои позиции. В этой ситуации США стремятся остановить войну, "которой не должно было бы быть".
Напомним, Рубио заявил, что США предлагают соглашение, которая предусматривает уступки с обеих сторон, поскольку ни одна из них не собирается капитулировать.