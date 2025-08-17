Рубио отметил, что США сконцентрированы на подписании сторонами окончательного мирного соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Марка Рубио в эфире NBC News.

Что Рубио заявил о мирном соглашении между Украиной и Россией?

Единственный способ завершить эту войну – заставить россию согласиться,

– Рубио.

Он добавил, что нет смысла объявлять в Украине прекращение огня, ведь речь идет о самом мирном соглашении.

Напомним, Рубио заявил, что для мирного соглашения между Украиной и Россией необходимы уступки с обеих сторон. США предлагают соглашение, которое предусматривает уступки с обеих сторон, поскольку ни одна из них не собирается капитулировать.

Ранее Виткофф заявил, что Москва пошла на уступки по 5 областям Украины по итогам переговоров с американской стороной. США и Россия договорились о "надежных гарантиях безопасности", в частности "защите по статье 5 от Соединенных Штатов".