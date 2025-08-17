Рубіо зазначив, що США сконцентровані на підписанні сторонами остаточної мирної угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Марка Рубіо в ефірі NBC News.

Дивіться також Україна має вирішувати, це їхня територія, – Рубіо про пропозицію "поступки Донбасом"

Що Рубіо заявив про мирну угоду між Україною та Росією?

Єдиний спосіб завершити цю війну – змусити росію погодитися,

– Рубіо.

Він додав, що немає сенсу оголошувати в Україні припинення вогню, адже мова йде про саму мирну угоду.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що для мирної угоди між Україною та Росією необхідні поступки з обох сторін. США пропонують угоду, яка передбачає поступки з обох сторін, оскільки жодна з них не збирається капітулювати.

Раніше Віткофф заявив, що Москва пішла на поступки щодо 5 областей України за підсумками переговорів з американською стороною. США та Росія домовилися про "надійні гарантії безпеки", зокрема "захист за статтею 5 від Сполучених Штатів".