Трамп поздравил американцев с Пасхой, отметившись громкими заявлениями, и обозвав Байдена

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 20 апреля, на Пасху поздравил своих граждан с праздником, отметившись рядом заявлений. В частности, снова вспомнил своего предшественника Джо Байдена.

Свои слова по этому поводу он обнародовал на странице в Truth Social. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapid Response 47.

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Что заявил Трамп

Американский президент поздравил всех с праздником, выделив "радикальных левых безумцев", которые, мол, упорно борются и плетут интриги, чтобы вернуть "убийц, наркобаронов, заключенных и сумасшедших" обратно в США.

Счастливой Пасхи также слабым и неэффективным судьям и работниками правоохранительных органов, которые позволяют этой зловещей атаке продолжаться... Сонный Джо Байден намеренно позволил миллионам преступников войти в нашу страну,

– написал он.

По его словам, политика открытых границ со стороны прошлой администрации войдет в историю как губительный акт. Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим и самым некомпетентным президентом, который, по его мнению, "не представлял, что он делал".

Президент США также назвал Байдена "деструктивным деб**ом". Отдельно он пообещал американцам развитие Соединенных Штатов.

"Мы вместе сделаем Америку большей, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо прежде", – добавил Дональд Трамп.