Свої слова з цього приводу він оприлюднив на сторінці у Truth Social. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rapid Response 47.

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Що заявив Трамп

Американський президент привітав усіх зі святом, виокремивши "радикальних лівих безумців", які, мовляв, завзято борються та плетуть інтриги, аби повернути "вбивць, наркобаронів, ув'язнених та божевільних" назад до США.

Щасливого Великодня також слабким і неефективним суддям і працівниками правоохоронних органів, які дозволяють цій зловісній атаці продовжуватися... Сонний Джо Байден навмисно дозволив мільйонам злочинців увійти в нашу країну,

– написав він.

За його словами, політика відкритих кордонів з боку минулої адміністрації увійде в історію як згубний акт. Дональд Трамп назвав Джо Байдена найгіршим та найнекомпетентнішим президентом, який, на його думку, "не уявляв, що він робив".

Президент США також назвав Байдена "деструктивним деб**ом". Окремо він пообіцяв американцям розвиток Сполучених Штатів.

"Ми разом зробимо Америку більшої, кращою, сильнішою, багатшою, здоровішою та релігійнішою, ніж будь-коли раніше", – додав Дональд Трамп.