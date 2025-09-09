Все правительство Франции отправлено в отставку: когда Макрон назначит нового премьера
- Французский парламент на внеочередной сессии 8 сентября выразил недоверие правительству Франсуа Байру, что привело к его отставке.
- Основной причиной отставки стали жесткие экономические меры правительства, включая сокращение расходов и повышение налогов, которые были предложены в бюджете на 2026 год.
В понедельник, 8 сентября, на внеочередной сессии Национального собрания (парламента) в Париже французские законодатели проголосовали за отставку премьер-министра Франсуа Байру и его правительства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Читайте также Ожидает шквал критики: как политический кризис Франции повлияет на Украину
Какие последствия будет иметь отставка правительства во Франции?
Депутаты большинством голосов выразили недоверие правительству Франсуа Байру. В общем 364 парламентария высказались против, а 194 – поддержали правительство.
По словам журналистов CNN, решение политиков углубило страну в новый политический кризис и оставило ее без правительства в условиях растущих экономических трудностей и геополитического напряжения.
364 голоса против Байру значительно превысили порог в 280 голосов, необходимый для свержения правительства,
– говорится в материале.
Теперь Байру будет вынужден покинуть пост после всего девяти месяцев работы, повторив судьбу своего предшественника Мишеля Барнье, который потерял вотум доверия в декабре прошлого года.
По данным Елисейского дворца, президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра в ближайшие дни. Впрочем, отставка Байру оставляет Макрону немного приемлемых вариантов. Среди главных кандидатов на эту должность рассматриваются министр вооруженных сил Себастьян Лекорню и министр юстиции Жеральд Дарманен.
Еще до голосования перспективы отставки Байру вызвали призывы к отставке Макрона, хотя президент пообещал довести свой срок до конца.
Лидер ультраправых Марин Ле Пен требовала роспуска парламента, однако новые выборы почти наверняка укрепили бы ее партию и еще больше разделили бы французский парламент.
Проблема для Макрона заключается в том, что после трех неудачных центристских премьер-министров оппозиционные партии не настроены давать еще одному шанс,
– отметили в CNN.
Крайне правые и левые сразу заявили, что проголосуют за вотум недоверия, если на должность премьера снова назначат представителя центристской политической силы.
Почему Байру отправили в отставку?
- Основной причиной решения парламентариев стали жесткие меры экономии, предусмотренные проектом бюджета на 2026 год: сокращение расходов на 43,8 миллиарда евро, замораживание индексации социальных выплат и пенсий, а также повышение налогов для самых богатых граждан.
- Правительство пыталось провести эти меры с помощью так называемой "процедуры 49.3", которая позволяет принять закон без голосования в парламенте. В то же время эта процедура автоматически ставит законодательную инициативу в зависимость от вопроса доверия к правительству, чем воспользовалась оппозиция для его устранения.