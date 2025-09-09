У понеділок, 8 вересня, на позачерговій сесії Національних зборів (парламенту) в Парижі французькі законодавці проголосували за відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру та його уряду.

Які наслідки матиме відставка уряду у Франції?

Депутати більшістю голосів висловили недовіру уряду Франсуа Байру. Загалом 364 парламентарі висловилися проти, а 194 – підтримали уряд.

За словами журналістів CNN, рішення політиків заглибило країну в нову політичну кризу та залишило її без уряду в умовах зростаючих економічних труднощів і геополітичної напруги.

364 голоси проти Байру значно перевищили поріг у 280 голосів, необхідний для повалення уряду,

Тепер Байру буде змушений залишити посаду після лише дев'яти місяців роботи, повторивши долю свого попередника Мішеля Барньє, який втратив вотум довіри у грудні минулого року.

За даними Єлисейського палацу, президент Франції Еммануель Макрон призначить нового прем'єр-міністра найближчими днями. Втім, відставка Байру залишає Макрону небагато прийнятних варіантів. Серед головних кандидатів на цю посаду розглядаються міністр збройних сил Себастьян Лекорню та міністр юстиції Жеральд Дарманен.

Ще до голосування перспективи відставки Байру спричинили заклики до відставки Макрона, хоча президент пообіцяв довести свій термін до кінця.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен вимагала розпуску парламенту, проте нові вибори майже напевно зміцнили б її партію та ще більше розділили б французький парламент.

Проблема для Макрона полягає в тому, що після трьох невдалих центристських прем'єр-міністрів опозиційні партії не налаштовані давати ще одному шанс,

Крайні праві та ліві одразу заявили, що проголосують за вотум недовіри, якщо на посаду прем'єра знову призначать представника центристської політичної сили.

Чому Байру відправили у відставку?