Посланец Путина летит в США на переговоры с командой Трампа, – Reuters

Представитель президента России Кирилл Дмитриев отправляется в США на переговоры. Там он встретится со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и другими представителями администрации Трампа.

Об этом стало известно в среду, 23 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных о подготовке переговоров.

Что известно о визите Дмитриева в США

По словам источников, визит Дмитриева в США согласован с Владимиром Путиным. Он состоится в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и станет продолжением встречи российского диктатора с представителями США, состоявшейся в Кремле в начале сентября.

Один из источников сообщил Reuters, что цель визита – поддержание диалога между Россией и США и продолжение усилий по достижению мира. Экономическое сотрудничество между Россией и США, а также энергетические вопросы также будут на повестке дня.

К слову, 23 сентября генсек США Рубио провел закрытые переговоры с главой МИД России Лавровым. Детали разговора не разглашались, но в кулуарах Генассамблеи ООН путинский приспешник успел сделать ряд возмутительных заявлений.

Он заявил, что Россия якобы готова к переговорам, но не собирается на этот период делать паузу в так называемой "своей".

Также он сетовал, что нигде в мире, кроме Украины, не запрещен целый язык, и заявил, что русский – "один из официальных языков ООН". Кроме того, в своей речи он говорил о церкви и правах человека.