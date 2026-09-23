Про це стало відомо у середу, 23 вересня, пише агентство Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з підготовкою переговорів.

Що відомо про візит Дмитрієва до США

За словами джерел, візит Дмитрієва до США, узгоджений із Володимиром Путіним. Він відбудеться в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН і стане продовженням зустрічі російського диктатора з представниками США, що відбулася в Кремлі на початку вересня.

Одне з джерел повідомило Reuters, що мета візиту – підтримання діалогу між Росією та США й продовження зусиль із досягнення миру. Економічне співробітництво між Росією і США, а також енергетичні питання теж будуть на порядку денному.

До слова, 23 вересня генсек США Рубіо провів закриті переговори із главою МЗС Росії Лавровим. Деталі розмови не розголошувалися, але на полях Генасамблеї ООН путінський посіпака встиг зробити низку обурливих заяв.

Він заявив, що Росія нібито готова до переговорів, але не збирається на цей період робити паузу у так званій "сво".

Також він бідкався, що ніде у світі, крім України, не заборонена ціла мова і заявив, що російська – "одна з офіційних мов ООН". Також у своїй промові він говорив про церкву та права людини.