"Последняя отчаянная попытка": Трамп отклонил перемирие с Ираном на 45 дней

Мирные переговоры по ситуации на Ближнем Востоке между США и Ираном предусматривали 45-дневное прекращение огня. Впрочем, президент Дональд Трамп отказался подписывать соответствующий документ.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Почему Трамп не согласился на перемирие в Иране?

Страны, которые работают над урегулированием войны на Ближнем Востоке, разработали предложение, которое предусматривает 45-дневное прекращение огня в Иране и восстановление контроля над Ормузским проливом из-за угрозы эскалации конфликта со стороны президента США.

Соответствующий план посредники направили США и Ирану вечером 5 апреля.

CNN пишет, что этот документ рассматривают как "последнюю отчаянную попытку" предотвратить масштабные удары по иранской энергетике и инфраструктуре, которыми президент США угрожал в случае дальнейшего блокирования Ормузского пролива.

Чиновник Белого дома подтвердил получение документа, однако отметил, что Трамп не одобрил его.

"Это одна из многих идей", – сказал чиновник, добавив, что военная операция США в Иране активно продолжается.

Сообщается, что Трамп планирует выступить по конфликту на Ближнем Востоке 6 апреля в 13:00 по Вашингтону (в 20:00 по Киеву) на пресс-конференции в Белом доме.

Издание отметило, что посредниками между Ираном и США стали Египет, Пакистан и Турция. Впрочем, прошлой неделе косвенные переговоры зашли в тупик, поэтому подготовка к личной встрече лидеров, вероятно, прекращена.

Иран, похоже, уже отверг любое временное прекращение огня, заявив, что это позволит противникам сделать паузу и подготовиться к продолжению войны,

– добавляет CNN.

В то же время посредники надеются, что план успеют принять до крайнего срока, установленного Трампом, до 20:00 по восточному времени во вторник, 7 апреля.

Какие последствия ждут Иран в случае отказа от мира?

5 апреля Дональд Трамп установил четкий срок заключения мирного соглашения с Ираном – 7 апреля в 20:00 по восточному времени США. Оно предусматривает разблокирование Ормузского пролива и прекращение огня.

Американский президент заявил, что в случае отказа Ирана от мира США будут атаковать критическую инфраструктуру страны, в частности энергетику и транспортные узлы.

Однако, несмотря на резкие и несколько жесткие угрозы, Трамп пытается продемонстрировать готовность к дипломатии.