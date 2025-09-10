Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства из-за атаки БпЛА
В ночь на 10 сентября российские беспилотники несколько раз нарушили воздушное пространство Польши. В ответ премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапку.
Как в Польше реагируют на нарушение воздушного пространства?
Адам Шлапка заявил, что в настоящее время Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за безопасность страны.
Премьер-министр также созвал экстренное заседание Совета Министров, оно запланировано на 8:00 (9:00 по киевскому времени).
Ранее Туск заявлял, что он уже проинформировал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и действиях, предпринятых Польшей против объектов, нарушивших воздушное пространство. По его словам, страна находится в неизменном контакте с командованием НАТО.
"Шахеды" залетели в Польшу: последние новости
- В ночь на 10 сентября во время атаки по Украине на территорию Польши залетели несколько "Шахедов". В оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что эти нарушения воздушного пространства были "беспрецедентными".
- В ответ страна подняла в небо военную авиацию и перевела системы ПВО в состояние наивысшей боевой готовности. Польские военные расценивают это как акт агрессии.
- На ситуацию отреагировал президент Польши. Кароль Навроцкий сообщил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и военным руководством с момента нарушения польского воздушного пространства, то есть с начала ночи. Политик добавил, что в скором времени проведет брифинг в Бюро нацбезопасности.