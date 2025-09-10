Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства из-за атаки БпЛА

В ночь на 10 сентября российские беспилотники несколько раз нарушили воздушное пространство Польши. В ответ премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапку.

Читайте также Польша впервые отбивается от российских "Шахедов": все, что известно

Как в Польше реагируют на нарушение воздушного пространства?

Адам Шлапка заявил, что в настоящее время Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за безопасность страны.

Премьер-министр также созвал экстренное заседание Совета Министров, оно запланировано на 8:00 (9:00 по киевскому времени).

Ранее Туск заявлял, что он уже проинформировал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и действиях, предпринятых Польшей против объектов, нарушивших воздушное пространство. По его словам, страна находится в неизменном контакте с командованием НАТО.

"Шахеды" залетели в Польшу: последние новости