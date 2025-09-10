Прем'єр Польщі скликав екстрене засідання уряду через атаку БпЛА
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.
- Польща підняла у небо військову авіацію та перевела системи ППО у стан найвищої бойової готовності, розцінюючи це як акт агресії.
В ніч на 10 вересня російські безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. У відповідь прем'єр-міністр країни Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря польського уряду Адама Шлапку.
Як у Польщі реагують на порушення повітряного простору?
Адам Шлапка заявив, що наразі Дональд Туск проводить зустріч із міністрами, відповідальними за безпеку країни.
Прем'єр-міністр також скликав екстрене засідання Ради Міністрів, воно заплановане на 8:00 (9:00 за київським часом).
Раніше Туск заявляв, що він вже поінформував Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про поточну ситуацію та дії, які Польща вжили проти об'єктів, що порушили повітряний простір. За його словами, країна перебуває в постійному контакті з командуванням НАТО.
"Шахеди" залетіли в Польщу: останні новини
- В ніч на 10 вересня під час атаки по Україні на територію Польщі залетіли кілька "Шахедів". В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що ці порушення повітряного простору були "безпрецедентними".
- У відповідь країна підняла у небо військову авіацію та перевела системи ППО у стан найвищої бойової готовності. Польські військові розцінюють це як акт агресії.
- На ситуацію відреагував президент Польщі. Кароль Навроцький повідомив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони і військовим керівництвом з моменту порушення польського повітряного простору, тобто від початку ночі. Політик додав, що незабаром проведе брифінг в Бюро нацбезпеки.