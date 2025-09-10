В ніч на 10 вересня російські безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. У відповідь прем'єр-міністр країни Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря польського уряду Адама Шлапку.

Як у Польщі реагують на порушення повітряного простору?

Адам Шлапка заявив, що наразі Дональд Туск проводить зустріч із міністрами, відповідальними за безпеку країни.

Прем'єр-міністр також скликав екстрене засідання Ради Міністрів, воно заплановане на 8:00 (9:00 за київським часом).

Раніше Туск заявляв, що він вже поінформував Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про поточну ситуацію та дії, які Польща вжили проти об'єктів, що порушили повітряний простір. За його словами, країна перебуває в постійному контакті з командуванням НАТО.

"Шахеди" залетіли в Польщу: останні новини