Усмотрели связь с мировым наркотрафиком: США ввели санкции против президента Колумбии
- США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро из-за его возможных связей с мировой незаконной торговлей наркотиками.
- Санкции касаются самого Петро, его семьи и близкого соратника. Под блокировкой оказалось их имущество в США, а американцам запретили осуществлять с ними операции.
Минфин США 24 октября ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро. В Вашингтоне объяснили это тем, что колумбийский глава "причастен к мировой незаконной торговле наркотиками".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов Америки.
Почему США ввели санкции против президента Колумбии?
В американском Минфине рассказали, что Колумбия остается "ведущим мировым производителем и экспортером кокаина".
Кокаин из Колумбии часто покупают мексиканские картели, которые затем контрабандой ввозят его в Соединенные Штаты через южную границу. Это вещество, которое представляет значительную наркотическую угрозу для Соединенных Штатов, несмотря на недавнее легкомысленное сравнение Густаво Петро употребления этого наркотика с виски,
– говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Густаво Петро после прихода к власти в Колумбии в 2022 году предоставлял наркотеррористическим организациям льготы в рамках своего плана "полного мира", среди других политических мероприятий, что привело к рекордно высоким темпам выращивания коки и производства кокаина.
А Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что со времени прихода к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии "выросло рекордных уровней", что повлекло увеличение потока наркотиков в США соответственно "отравляя американцы".
"Президент Петр позволил процветать наркокартелям и отказался прекратить эту деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим незаконного оборота наркотиков в нашей стране", – отметил Бессент.
Санкции, которые ввели Соединенные Штаты против Петро касаются его самого, его жены, сына и близкого соратника.
Согласно торгово-экономических ограничений, все имущество и доли в собственности лиц, против которых введены санкции, расположенных в США или под контролем американских лиц, блокируются. Также блокируются компании, в которых колумбийская политическая семья имеет долю в 50% или более. Также американцам запретили операции с Петром и его семьей.
Что известно о конфликте США и Колумбии?
19 октября министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Пентагон уничтожил судно и ликвидировал 3 человек в зоне ответственности Южного командования США, в которую входит Карибский регион. По его словам, корабль был связан с колумбийской террористической организацией – Армией национального освобождения – и занимался незаконной наркоторговлей. В то же время министр не предоставил никаких доказательств этих обвинений.
После этого Дональд Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, где назвал президента Колумбии "нелегальным наркобароном, который поощряет массовое производство наркотиков по всей стране". Также он заявил, что Соединенные Штаты прекращают все финансовые выплаты странам Южной Америки. В МИД Колумбии резко отреагировали на эти слова, назвав заявления Трампа оскорбительными и такими, представляющими угрозу суверенитету государства.
Президент Колумбии Густаво Петро в ответ подчеркнул, что судно принадлежало "скромной семье", а не наркоторговцам. А на следующий день, 20 октября, власти Колумбии объявили об отзыве своего посла из США в ответ на заявления американского лидера.
Стоит отметить, что Колумбия не единственная страна, с которой США борются по наркотрафику. Дональд Трамп заявлял о возможности наземных операций в Венесуэле для борьбы с наркокартелями.