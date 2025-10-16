Президент Зеленский прибыл с визитом в США

Вечером 16 октября самолет с президентом Украины на борту приземлился в США. Владимир Зеленский имеет запланированную встречу с Дональдом Трампом.

Об этом президент сообщил в соцсетях, информирует 24 Канал.

Что известно о приезде Зеленского в Вашингтон?

Глава государства сообщил, что проведет ряд встреч с представителями оборонных компаний, которые смогут продать Украине необходимое вооружение.

В частности, речь пойдет о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны. Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний.

Зеленский пояснил, что в контексте российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которые происходят ежедневно, эти встречи направлены на обеспечение устойчивости страны.

Кроме того, президент анонсировал встречу с Дональдом Трампом, которая состоится уже в пятницу, 17 октября.

Во время переговоров с главой Белого дома стороны рассмотрят возможные методы завершения войны. Зеленский выразил надежду, что опыт обуздания террора и войны, примененный на Ближнем Востоке, будет способствовать завершению российской агрессии против Украины.

Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках",

– написал Владимир Зеленский.

