Президент Зеленський прибув із візитом до США

Ввечері 16 жовтня літак з президентом України на борту приземлився у США. Володимир Зеленський має заплановану зустріч з Дональдом Трампом.

Про таке в телеграм повідомив президент Зеленський, передає 24 Канал.

Що відомо про приїзд Зеленського до Вашингтона?

Глава держави повідомив, що проведе низку зустрічей з представниками оборонних компаній, які зможуть продати Україні необхідне озброєння.

Зокрема, йтиметься про додаткові поставки систем протиповітряної оборони. Також заплановані перемовини з представниками американських енергетичних компаній.

Зеленський пояснив, що нині в контексті російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що відбуваються щодня, ці зустрічі спрямовані на забезпечення стійкості країни.

Крім того, президент анонсував і зустріч із Дональдом Трампом, що відбудеться вже у п'ятницю, 17 жовтня.