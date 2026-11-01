В Болгарии стартовал второй тур выборов президента

В Болгарии в воскресенье, 1 ноября, стартовал второй тур президентских выборов. За пост главы государства соревнуются временно исполняющая обязанности президента Илиана Йотова и бывший премьер-министр Андрей Гюров, которого называют проукраинским политиком.

Об этом сообщает БНТ.

Как проходит голосование в Болгарии?

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени, а голосование продлится до 20:00. Если там образуются очереди, их работу могут продлить еще на час.

Право голоса имеют более 6,5 миллиона граждан Болгарии. Всего в стране открыли около 9300 избирательных участков, оборудованных электронными машинами для голосования.

На участках, где зарегистрировано более 780 избирателей, установили по две машины. Кроме того, за рубежом открыли еще 613 участков в 60 странах мира. Больше всего зарубежных избирательных участков работает в Великобритании, Турции и Германии.

Напомним, первый этап президентской гонки отличался низкой активностью избирателей. По его итогам Илияна Йотова заручилась поддержкой 34,6% избирателей, тогда как Андрей Гюров набрал 31,9%. Разница между двумя лидерами президентской гонки составила около 2,72 процентных пункта.

Согласно Конституции Болгарии, для победы в первом туре кандидат должен набрать более половины действительных голосов. При этом проголосовать должны более 50% избирателей, имеющих право голоса.

Если этого не произошло, в течение семи дней проводится второй тур. В нем соревнуются два претендента, набравшие наибольшее количество голосов.

Накануне финального голосования бывший президент, экс-премьеры и бывшие члены правительства выступили с совместным обращением к гражданам с призывом проголосовать за Гюрова.