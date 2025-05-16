Визит Папы Льва XIV в Украину: Politico объяснило причину неоднозначных ответов Ватикана

Во время телефонного разговора с Папой Римским Владимир Зеленский предложил Льву XIV приехать в Украину. Однако пока говорить о таком визите рано из-за политики Ватикана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно о позиции Папы Льва XIV относительно Украины

В четверг, 15 мая, Папа Лев XIV встретился в Ватикане с главой Украинской греко-католической церкви, что стало одной из первых его аудиенций как понтифика. Это подтвердило его стремление к мирному урегулированию войны России против Украины.

Блаженнейший Святослав Шевчук заявил, что пригласил Льва посетить Украину и представил Папе Римскому список пленных, которых удерживает Россия. Он отметил, что после визита Папы Иоанна Павла II, украинцы верили, что коммунизм больше никогда не вернется на нашу землю, а сегодня они верят, что это поможет закончить войну.

Я с украинским народом. Святой Престол будет и в дальнейшем способствовать и создавать все необходимые условия для диалога и сопровождать украинский народ в это страшное время истории,

– ответил Папа.

Еще после предложения от Зеленского государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, заявил, что "рано" думать о возможном визите Папы Римского в Киев.

Politico объяснило, что Ватикан имеет традицию дипломатического нейтралитета. Хотя Лев и пообещал "приложить все усилия", чтобы попытаться свести Россию и Украину за столом переговоров.

Святой Престол всегда готов помочь объединить врагов лицом к лицу, поговорить друг с другом, чтобы народы во всем мире могли вновь обрести надежду и восстановить достоинство, которого они заслуживают, достоинство мира,

– сказал он в среду, 14 мая.

Официальное назначение Льва на престол должно состояться во время мессы в воскресенье. Ожидается, что на нем будут присутствовать Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.