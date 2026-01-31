На коленях над женщиной: в файлах Эпштейна появилось пикантное фото британского принца Эндрю
- В новых файлах дела Джеффри Эпштейна появилось фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины.
- Министерство юстиции США также обнародовало электронные письма, которые Эпштейн отправлял Эндрю в 2010 году, и документ 2020 года, касающийся допроса принца по делу Эпштейна.
Дело скандального Джеффри Эпштейна набирает обороты. В новых обнародованных файлах появилось фото британского принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора - второго сына Елизаветы II.
Об этом сообщило ВВС.
Смотрите также Билл Гейтс заболел после "контактов" с гражданками России, - скандальные файлы Эпштейна
Какой момент зафиксирован на фото с участием принца Эндрю?
Министерство юстиции США продолжает расследование резонансного дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В опубликованных материалах фигурируют имена известных политиков, государственных деятелей и влиятельных лиц, в частности Дональда Трампа, Билла Гейтса, Илона Маска, членов семьи Трампа и адвокатов Аллана Дершовица и Боба Шапиро.
Недавно в файлах снова появилось имя британского принца Эндрю.
Напомним, из-за причастности к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетними и обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, принца Эндрю, брата Чарльза III, лишили титула. С 30 октября 2025 года его официально называют Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.
На новых обнародованных фото мужчина стоит на коленях возле женщины, лице которой закрыто черным прямоугольником (женщина при этом полностью одета). На двух фото он касается ее живота, а на одном – смотрит в камеру.
Принц Эндрю на фото из дела Эпштейна / Фото Министерство юстиции США
Издание опубликовало фото без всякого контекста – отсутствуют также дата и место съемки. Впрочем авторы материала подчеркнули, что публикация этих фото может значительно усилить давление на Маунтбеттена-Виндзора, который ранее уже фигурировал в файлах Эпштейна.
Кроме того, минюст обнародовал электронные письма, которые были отправлены принцу в августе 2010 года. В них Эпштейн приглашал Эндрю на ужин с "красивой 26-летней россиянкой".
Также в материалах дела появился документ, датированный 2020 годом. Говорится о запросе к американским властям о содействии в проведении допроса Маунтбеттена-Виндзора. Тогда правоохранители считали, что принц Эндрю может владеть информацией или быть вовлеченным в события, имеющие значение к делу Эпштейна.
В новых файлах Эпштейна фигурирует Трамп: что об этом известно?
30 января 2026 года минюст США опубликовал новые документы по делу Эпштейна, где имя Дональда Трампа упоминается более 3 тысяч раз.
В документах есть свидетельства об обвинениях Трампа в якобы изнасиловании 13-летней девочки.
Еще одна из заявительниц рассказала, что 30 лет назад "участвовала в оргиях" на ранчо Трампа в Калифорнии. Некоторые из девушек тогда якобы были убиты и похоронены прямо на территории гольф-клуба.
Еще в одном из файлов есть показания жертвы, которая утверждает, что Трамп присутствовал во время убийства ее новорожденного ребенка.