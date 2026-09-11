В США внезапно ушел в отставку прокурор, который вел расследования по делам против оппонентов Трампа

Прокурор Министерства юстиции США Джозеф ДиДженова ушел в отставку с должности, которую занимал в рамках расследования в отношении оппонентов Дональда Трампа. Он возглавлял проверку того, как американские правоохранительные органы ранее расследовали действия президента США.

Об этом ДиДженова сообщил агентству Reuters.

Что известно об отставке прокурора?

Прокурор Министерства юстиции США Джозеф ДиДженова, который с апреля 2026 года возглавлял расследование в отношении людей, которых Дональд Трамп считает своими политическими оппонентами, ушел в отставку. О своем решении он сообщил 10 сентября, однако не объяснил причин увольнения.

Служить президенту и министерству было честью и привилегией,

– сказал ДиДженова, отказавшись комментировать причины отставки.

Расследование, которое возглавлял прокурор, касалось того, как ранее американские правоохранительные органы расследовали действия самого Трампа. В частности, следователи изучали вывод разведки США от 2017 года о попытках России помочь первой президентской кампании Трампа в 2016 году.

Также в рамках дела проверялись два дела бывшего спецпрокурора Джека Смита против Трампа. Первое касалось секретных документов, которые Трамп хранил в своей резиденции Мар-а-Лаго, а второе – его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года.

На данный момент никаких обвинений в рамках этого расследования не выдвинуто. В то же время следователи уже опросили действующих и бывших сотрудников разведки, а в августе пытались допросить представителей ФБР, причастных к обыску в Мар-а-Лаго в 2022 году.

ДиДженова – бывший федеральный прокурор в Вашингтоне во времена президента Рональда Рейгана и известный союзник Трампа. Он неоднократно повторял позицию президента США о том, что расследование возможного вмешательства России в выборы 2016 года было политически мотивированным.

Отставка ДиДженова добавляет неопределенности в дальнейшую судьбу расследования. Оно является частью более широкой кампании Министерства юстиции США против людей, которых Трамп считает своими врагами.

В то же время часть американских юристов сомневается, что прокурорам удастся довести дело до суда во Флориде. Они обращают внимание на то, что значительная часть действий, которые изучает следствие, происходила в Вашингтоне и Вирджинии, а также ставят под сомнение возможность объединить различные эпизоды в один преступный сговор.

Напомним, недавно Дональд Трамп поссорился с министром обороны Питом Хэгсетом. Он вынужден отказаться от новых масштабных ударов по Ирану. Причиной тому стала нехватка боеприпасов, прежде всего дальнобойных ракет и перехватчиков для систем ПВО.

Президент США выразил свое недовольство министру обороны Питу Хэгсету. Трамп заявил, что был убежден, что проблема с запасами вооружения уже решена.