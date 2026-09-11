Об этом ДиДженова сообщил агентству Reuters.

Что известно об отставке прокурора?

Прокурор Министерства юстиции США Джозеф ДиДженова, который с апреля 2026 года возглавлял расследование в отношении людей, которых Дональд Трамп считает своими политическими оппонентами, ушел в отставку. О своем решении он сообщил 10 сентября, однако не объяснил причин увольнения.

Служить президенту и министерству было честью и привилегией,

– сказал ДиДженова, отказавшись комментировать причины отставки.

Расследование, которое возглавлял прокурор, касалось того, как ранее американские правоохранительные органы расследовали действия самого Трампа. В частности, следователи изучали вывод разведки США от 2017 года о попытках России помочь первой президентской кампании Трампа в 2016 году.

Также в рамках дела проверялись два дела бывшего спецпрокурора Джека Смита против Трампа. Первое касалось секретных документов, которые Трамп хранил в своей резиденции Мар-а-Лаго, а второе – его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года.

На данный момент никаких обвинений в рамках этого расследования не выдвинуто. В то же время следователи уже опросили действующих и бывших сотрудников разведки, а в августе пытались допросить представителей ФБР, причастных к обыску в Мар-а-Лаго в 2022 году.

ДиДженова – бывший федеральный прокурор в Вашингтоне во времена президента Рональда Рейгана и известный союзник Трампа. Он неоднократно повторял позицию президента США о том, что расследование возможного вмешательства России в выборы 2016 года было политически мотивированным.

Отставка ДиДженова добавляет неопределенности в дальнейшую судьбу расследования. Оно является частью более широкой кампании Министерства юстиции США против людей, которых Трамп считает своими врагами.

В то же время часть американских юристов сомневается, что прокурорам удастся довести дело до суда во Флориде. Они обращают внимание на то, что значительная часть действий, которые изучает следствие, происходила в Вашингтоне и Вирджинии, а также ставят под сомнение возможность объединить различные эпизоды в один преступный сговор.

Напомним, недавно Дональд Трамп поссорился с министром обороны Питом Хэгсетом. Он вынужден отказаться от новых масштабных ударов по Ирану. Причиной тому стала нехватка боеприпасов, прежде всего дальнобойных ракет и перехватчиков для систем ПВО.

Президент США выразил свое недовольство министру обороны Питу Хэгсету. Трамп заявил, что был убежден, что проблема с запасами вооружения уже решена.