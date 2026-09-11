Про це ДіДженова повідомив агенції Reuters.

Що відомо про відставку прокурора?

Прокурор Міністерства юстиції США Джозеф ДіДженова, який із квітня 2026 року очолював розслідування щодо людей, яких Дональд Трамп вважає своїми політичними опонентами, пішов у відставку. Про своє рішення він повідомив 10 вересня, однак не пояснив причин звільнення.

Служити президенту й міністерству було честю та привілеєм,

– сказав ДіДженова, відмовившись коментувати причини відставки.

Розслідування, яке очолював прокурор, стосувалося того, як раніше американські правоохоронні органи розслідували дії самого Трампа. Зокрема, слідчі вивчали висновок розвідки США від 2017 року про спроби Росії допомогти першій президентській кампанії Трампа у 2016 році.

Також у межах справи перевіряли дві справи колишнього спецпрокурора Джека Сміта проти Трампа. Перша стосувалася секретних документів, які Трамп зберігав у своїй резиденції Мар-а-Лаго, а друга – його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Наразі жодних обвинувачень у межах цього розслідування не висунуто. Водночас слідчі вже опитали чинних і колишніх співробітників розвідки, а в серпні намагалися допитати представників ФБР, причетних до обшуку в Мар-а-Лаго у 2022 році.

ДіДженова є колишнім федеральним прокурором у Вашингтоні часів президента Рональда Рейгана та відомим союзником Трампа. Він неодноразово повторював позицію президента США про те, що розслідування можливого втручання Росії у вибори 2016 року було політично вмотивованим.

Відставка ДіДженови додає невизначеності подальшій долі розслідування. Воно є частиною ширшої кампанії Мін'юсту США проти людей, яких Трамп вважає своїми ворогами.

Водночас частина американських правників сумнівається, що прокурорам вдасться довести справу до суду у Флориді. Вони звертають увагу на те, що значна частина дій, які вивчає слідство, відбувалася у Вашингтоні та Вірджинії, а також ставлять під сумнів можливість об'єднати різні епізоди в одну злочинну змову.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп посварився з міністром оборони Пітом Гегсетом. Він змушений відмовитися від нових масштабних ударів по Ірану. Причиною тому стала нестача боєприпасів, насамперед далекобійних ракет і перехоплювачів для систем ППО.

Президент США висловив своє невдоволення міністру оборони Піту Гегсету Трамп заявив, що був переконаний, ніби проблему із запасами озброєння вже вирішено.