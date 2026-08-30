Во время беседы с членом партии "Альтернатива для Германии" (AfD) из Саксонии-Анхальт, Гансом-Томасом Тильшнайдером, журналист обратил внимание на кабинет политика. Представитель ультраправой партии хранит у себя чашку с надписью "Армия России".

Он отметил, что это сувенир, который ему подарили. Об этом пишет The Bild.

Что известно о чашке?

Журналист Пауль Ронцхаймер обнаружил чашку с красной звездой и надписью "Армия России" во время визита в офис Тильшнайдера. Он спросил у владельца, почему тот хранит предмет с символикой армии, которая убивает людей в другой стране.

В ответ журналист услышал, что член AfD получил ее в подарок и не захотел выбрасывать. После этого Ронцхаймер подчеркнул, что российская армия напала на Украину и ведет гибридную войну в Германии.

Политик на вопрос журналиста заявил, что не видит ничего плохого в том, что в его офисе стоит чашка с символикой армии страны-агрессора. Ронцхаймер заявил, что для него это всего лишь чашка.

Это сувенир из поездки в Россию в 2023 или 2024 году, о которой уже неоднократно сообщалось,

– сказал политик.

Он добавил, что не понимает, почему журналисты пытаются раздуть из этого скандал. Впоследствии он заявил, что это не война Германии.

Когда политика снова спросили о его отношении к российской армии, Ронцхаймер начал нервничать и сказал, чтобы журналист перестал задавать вопросы о чашке.

Они (россияне – 24 Канал), так сказать, ни враги, ни друзья. У государств нет друзей, у государств есть интересы,

– заявил член AfD.

Также в понедельник, 24 августа, сопредседатель AfD Алис Вайдель заявила, что в случае прихода к власти ее партия будет выступать за выход Германии из еврозоны и Шенгенского соглашения.

Заявления политика прозвучали накануне региональных выборов, которые должны состояться в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге – Передней Померании и Берлине в сентябре. Отметим, что AfD демонстрирует высокие показатели поддержки на федеральном уровне.