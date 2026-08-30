Він зазначив, що це сувенір, який йому подарували. Про це пише The Bild.

Що відомо про чашку?

Журналіст Пауль Ронцхаймер виявив чашку з червоною зіркою та написом "Армія Росії" під час візиту до офісу Тільшнайдера. Він запитав у власника, чому той зберігає предмет з символікою армії, яка вбиває людей в іншій країні.

У відповідь журналіст почув, що член AfD отримав її у подарунок та не захотів викидати. Після цього Ронцхаймер підкреслив, що російська армія напала на Україну та веде гібридну війну в Німеччині.

Політик на запитання журналіста заявив, що не бачить нічого поганого в тому, що в його офісі стоїть чашка з символікою армії країни-агресорки. Ронцхаймер заявив, що для нього це лише чашка.

Це сувенір із поїздки до Росії у 2023 або 2024 році, про яку вже неодноразово повідомлялося,

– сказав політик.

Він додав, що не розуміє, чому журналісти намагаються зробити з цього скандал. Згодом він заявив, що це не війна Німеччини.

Коли політика знову запитали про його ставлення до російської армії, Ронцхаймер почав нервувати та сказав, щоб журналіст закінчував питати про чашку.

Вони (росіяни – 24 Канал), так би мовити, ні вороги, ні друзі. У держав немає друзів, у держав є інтереси,

– заявив член AfD.

Також у понеділок, 24 серпня, співголова AfD Аліс Вайдель заявила, що у разі приходу до влади її партія виступатиме за вихід Німеччини з єврозони та Шенгенської угоди.

Заяви політикині прозвучали напередодні регіональних виборів, які мають відбутися у Саксонії-Ангальт, Мекленбурзі – Передній Померанії та Берліні у вересні. Зазначимо, що AfD демонструє високі показники підтримки на федеральному рівні.