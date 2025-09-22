В США масштабно прощаются с активистом Чарли Кирком. На стадионе State Farm собрались в частности президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и Илон Маск.

Это событие стало первым поводом для Трампа и Маска встретиться лично после их конфликта. Главные заявления и события с прощания с Чарли Кирком собрал 24 Канал.

Как в США прощаются с Чарли Кирком?

Стадион State Farm в Грендейле, штат Аризона, собрал тысячи людей, которые пришли попрощаться с Чарли Кирком.

На событие прибыли в частности президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп. Среди высоких гостей также вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, министр обороны Пит Гегсет, министр здравоохранения Роберт Кеннеди младший, директор национальной разведки Тулси Габбард.

На стадион прибыли также миллиардер Илон Маск и телеведущий Такер Карлсон.

Трампа и его семью закрыли за бронестеклом. Такие же меры безопасности предусмотрены и на главной сцене.

Рядом с Трампом заметили Илона Маска, они пожали руки и о чем-то говорили. Это первая встреча между ними с момента конфликта и ухода Маска с должности в администрации Трампа.

Что о Кирке говорили ораторы?

Чарли жил тем, что предусматривали наши основатели: свободой, правом говорить, даже если мы не согласны,

– заявила Тулси Габбард.

С уважением к Кирку выступил также госсекретарь Марко Рубио. Он признал, что скептически относился к активисту и его инициативе Turning Point.

Но свой скептицизм Рубио теперь признает "ошибочным". Он описал Кирка как человека с "удивительным количеством мудрости для такого молодого человека, как он был".

Министр обороны США Пит Гегсет описывает Кирка как "воина" и человека, который верил в меньшее правительство и "гораздо больше Бога".

Америка была его домом, и он был готов умереть за это,

– заявил Джей Ди Вэнс.

Он добавил, что его разозлило, что некоторые люди праздновали убийство Кирка, когда тот поощрял бы людей "сосредотачиваться на добре".

На сцену выходила и жена Чарли Кирка Эрика. Она поблагодарила всех, кто пришел и подчеркнула, что Чарли всегда выполнял Божью волю, а теперь тот "позвал его на свою сторону". Она выразила благодарность мужу за прекрасный брак.

Что о Чарли Кирке сказал Трамп?

После Эрики Кирк на сцену вышел президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что Чарли Кирка убили за то, что тот выступал за свободу и справедливость. По его словам, американская нация сегодня "в горе, шоке и трауре".

Он говорит, что Кирка "отвратительно убил радикализированный хладнокровный монстр за то, что он говорил правду, которая была в его сердце".

Его убили, потому что он жил храбро, он жил смело и он блестяще спорил,

– говорит Трамп.

Обращаясь к толпе Трамп подчеркнул, что Кирк всегда знал, как привлечь внимание толпы.

Президент США отметил, что не согласился с Кирком в важном вопросе.

Он был миссионером с благородным духом и большой, великой целью: Он не ненавидел своих противников, он хотел для них самого лучшего. Здесь я не согласился с Чарли. Я ненавижу своего оппонента и не хочу для него самого лучшего. Извини, Эрика (Эрика Кирк, жена Чарли Кирка – 24 Канал). Но теперь Эрика может поговорить со мной и всей группой, и, возможно, они смогут убедить меня, что это неправильно. Но я терпеть не могу своего соперника,

– рассказал Трамп.

Он заявил, что собирается наградить Чарли Кирка Президентской медалью Свободы – высшей гражданской наградой в США.

Что известно об убийстве Кирка?