Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Трампа и Стармера.

Что сказал Трамп о Чарли Кирко?

Трамп заявил, что США и Великобритания "стоят бок о бок ради ценностей англоязычного мира" и выразил уверенность, что так будет продолжаться и в дальнейшем.

После этого он вспомнил Кирка, который был убит, потому что "говорил, что думает".

На прошлой неделе Чарли Кирк был убит за то, что он просто говорил то, что он думает. Я ему сказал:, "Чарли, у тебя есть все перспективы стать хорошим президентом., Я никогда не видел никого, кто так хорошо относился к молодежи." И они так же хорошо относились к нему. И его убили,

– сказал американский президент.

Он выразил соболезнования семье убитого политика и добавил, что "никогда не видел никого подобного ему".

"Но наши нации смогут защищать мир и свободу по обе стороны Атлантического океана, которые будут объединять британцев и американцев всех времен. Мы имеем отношения, как которые не имеют любые другие нации, и мы всегда будем объединены, мы всегда будем стоять вместе", – добавил Трамп.

Что известно о визите Трампа в Великобританию?