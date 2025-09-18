Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі Трампа та Стармера.

Дивіться також Один із головних рупорів MAGA, який виступав проти підтримки України: що відомо про Чарлі Кірка

Що сказав Трамп про Чарлі Кірка?

Трамп заявив, що США та Велика Британія "стоять пліч-о-пліч заради цінностей англомовного світу" і висловив впевненість, що так продовжуватиметься й надалі.

Після цього він пригадав Кірка, який був вбитий, бо "говорив, що думає".

Минулого тижня Чарлі Кірк був вбитий за те, що він просто говорив те, що він думає. Я йому сказав: "Чарлі, ти маєш всі перспективи стати хорошим президентом. Я ніколи не бачив нікого, хто так добре ставився до молоді." І вони так само добро ставилися до нього. І його вбили,

– сказав американський президент.

Він висловив співчуття родині вбитого політика та додав, що "ніколи не бачив нікого подібного до нього".

"Але наші нації зможуть захищати мир та свободу по обидва боки Атлантичного океану, які будуть єднати британців та американців усіх часів. Ми маємо стосунки, як які не мають будь-які інші нації, і ми завжди будемо об'єднані, ми завжди стоятимемо разом", – додав Трамп.

Що відомо про візит Трампа до Великої Британії?