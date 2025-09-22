У США масштабно прощаються з активістом Чарлі Кірком. На стадіоні State Farm зібралися зокрема президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та Ілон Маск.

Ця подія стала першим приводом для Трампа та Маска зустрітися особисто після їх конфлікту. Головні заяви та події з прощання з Чарлі Кірком зібрав 24 Канал.

Як у США прощаються з Чарлі Кірком?

Стадіон State Farm у Грендейлі, штат Аризона, зібрав тисячі людей, які прийшли попрощатися з Чарлі Кірком.

На подію прибули зокрема президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп. Серед високих гостей також віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, міністр оборони Піт Гегсет, міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді молодший, директорка національної розвідки Тулсі Габбард.

На стадіоні були також мільярдер Ілон Маск та телеведучий Такер Карлсон.

Трампа та його сім'ю закрили за бронесклом. Такі ж заходи безпеки передбачені і на головній сцені.

Поруч з Трампом помітили Ілона Маска, вони потисли руки та про щось говорили. Це перша зустріч між ними з моменту конфлікту та відходу Маска з посади в адміністрації Трампа.

Що про Кірка казали промовці?

Чарлі жив тим, що передбачали наші засновники: свободою, правом говорити, навіть якщо ми не згодні,

– заявила Тулсі Габбард.

З повагою до Кірка виступив також держсекретар Марко Рубіо. Він визнав, що скептично ставився до активіста та його ініціативи Turning Point.

Але свій скептицизм Рубіо тепер визнає "помилковим". Він описав Кірка як людину з "дивовижною кількістю мудрості для такої молодої людини, як він був".

Міністр оборони США Піт Гегсет описує Кірка як "воїна" і людину, яка вірила в менший уряд і "набагато більше Бога".

Америка була його домом, і він був готовий померти за це,

– заявив Джей Ді Венс.

Він додав, що його розлютило, що деякі люди святкували вбивство Кірка, коли той заохочував би людей "зосереджуватися на добрі".

На сцену виходила і дружина Чарлі Кірка Еріка. Вона подякувала усім, хто прийшов та підкреслила, що Чарлі завжди виконував Божу волю, а тепер той "покликав його на свій бік". Вона висловила вдячність чоловікові за чудовий шлюб.

Що про Чарлі Кірка сказав Трамп?

Після Еріки Кірк на сцену вийшов президент США Дональд Трамп.

Він заявив, що Чарлі Кірка вбили за те, що той виступав на свободу та справедливість. За його словами, американська нація сьогодні "в горі, шоці і жалобі".

Він каже, що Кірка "огидно вбив радикалізований холоднокровний монстр за те, що він говорив правду, яка була в його серці".

Його вбили, тому що він жив хоробро, він жив сміливо і він блискуче сперечався,

– каже Трамп.

Звертаючись до натовпу Трамп підкреслив, що Кірк завжди знав, як привернули увагу натовпу.

Президент США зазначив, що не погодився з Кірком у важливому питанні.

Він був місіонером з благородним духом і великою, великою метою: Він не ненавидів своїх супротивників, він хотів для них найкращого. Тут я не погодився з Чарлі. Я ненавиджу свого опонента і не хочу для нього найкращого. Вибач, Еріка (Еріка Кірк, дружина Чарлі Кірка – 24 Канал). Але тепер Еріка може поговорити зі мною та всією групою, і, можливо, вони зможуть переконати мене, що це неправильно. Але я терпіти не можу свого суперника,

– розповів Трамп.

Він заявив, що збирається нагородити Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи – найвищою цивільною нагородою у США.

