Трамп рассматривает варианты военного удара по Ирану: NYT рассказала, что может стать целями

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов военного вмешательства в ситуацию в Иране в ответ на жестокое подавление протестов и массовые убийства гражданского населения. В Белом доме рассматривают различные варианты.

В Белом доме опасаются реакции Ирана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления американских чиновников для The New York Times.

Что известно о новых возможных ударах?

По словам источников, Трампу представили ряд вариантов действий, включая удары по объектам иранских сил безопасности, которые подавляют протесты. Кроме прямого военного удара, рассматривают кибероперации против иранских военных объектов и новые экономические санкции. Также обсуждают предоставление протестующим доступа к спутниковому интернету Starlink для обхода государственной цензуры.

Трамп не принял окончательного решения, но отметил, что США готовы решительно реагировать.

Если начнут убивать людей, как делали раньше, мы вмешаемся. Мы ударим по ним там, где больно,

– заявил он.

В то же время в Белом доме предостерегают, что военные удары могут иметь обратный эффект, укрепив поддержку правительства среди населения или спровоцировав ответ Ирана.

Старшие военные чиновники США отмечают, что перед любым ударом нужно обеспечить защиту американских сил в регионе и подготовиться к возможным ответным действиям Ирана. Это может произойти менее чем через полгода после ударов США по трем объектам Ирана.

Трамп также поддержал удары Израиля по Ирану, если Тегеран продолжит развивать ядерные и ракетные программы. За последний год США под руководством Трампа уже нанесли удары в Сирии, Йемене, Сомали, Нигерии и Венесуэле.

Что известно о протестах в Иране?