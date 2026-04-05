В Тель-Авиве жестко разогнали протест против войны с Ираном
- В Тель-Авиве полиция жестко разогнала антивоенную акцию, несмотря на судебный запрет на применение силы к малым протестам.
- Акция была объявлена незаконной из-за превышения разрешенного количества участников, и часть задержанных удерживают в полицейских автомобилях.
Вечером 4 апреля на площади Хабима в Тель-Авиве вспыхнули столкновения между полицией и участниками антивоенной акции. Несмотря на недавнее временное предписание Верховного суда, которое ограничивает применение силы к небольшим протестам, правоохранители прибегли к жестким действиям.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Как в Израиле разгоняли антивоенные протесты?
Напряжение возникло на фоне рассмотрения судом вопроса о праве граждан на протест во время военного положения. Когда люди собрались на площади, полиция объявила акцию незаконной, заявив, что количество участников превысило разрешенный порог в 600 человек.
Ситуация обострилась после появления конной полиции – силовики начали оттеснять толпу, применяя физическое давление.
Участники митинга выступали против обострения конфликта с Ираном и решений кабинета Беньямина Нетаньяху. Представители оппозиции уже обвинили полицию в нарушении судебного решения и попытке ограничить свободу слова.
