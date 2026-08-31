Траурные венки у зданий оборонных компаний в Литве и Чехии: провокацию могли устроить россияне

В Литве и Чехии возле офисов оборонных компаний, поставляющих оружие Украине, неизвестные оставили траурные венки с фотографиями топ-менеджеров. Правоохранительные органы уже задержали одного из подозреваемых в Вильнюсе и расследуют возможную связь между этими инцидентами.

Как сообщает издание Delfi , возле здания литовского производителя беспилотных систем RSI Europe обнаружили несколько венков с портретом руководителя Томаша Милашаускаса, перевязанных черной лентой.

Каковы подробности инцидента и как реагируют руководители компаний?

Сам руководитель предприятия жив и продолжает исполнять свои обязанности, называя происшествие попыткой запугивания со стороны российских спецслужб.

Мы не боимся. Это обычное запугивание, провокация, привычные методы работы россиян. Наша реакция вполне нормальная – мы продолжаем работать, не реагируем и не отвлекаемся, потому что их цель – отвлечь наше внимание и направить его туда, куда не следует,

– сказал глава RSI Europe.

По его словам, компания уже сталкивалась с хакерскими атаками, однако подобную акцию возле своего офиса зафиксировала впервые.

Задержание подозреваемого и российский след

Благодаря предварительному мониторингу рисков литовская полиция оперативно начала расследование и задержала одного из причастных к акции.

По данным источников в правоохранительных органах, задержанный оказался гражданином Украины, которого для доставки венков мог нанять гражданин Беларуси.

Почти одновременно аналогичный инцидент произошел в Чехии возле офиса оборонного концерна CSG, где оставили венки с фотографией одного из руководителей, Давида Чуры.

Следует отметить, что компания RSI Europe производит для украинской армии FPV-дроны и системы дистанционного подрыва, а чешская CSG поставляет боеприпасы и тяжелую бронетехнику.

Риск повторения провокаций в Европе

Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас предупреждает о возможности новых подобных акций в странах Евросоюза.

Я думаю, что такие случаи могут участиться – и они уже участились. Это, вероятно, лишь начало. Предупреждения достаточно серьезны, поэтому нам необходимо сохранять особую бдительность, хотя охрана наших инфраструктурных объектов сейчас усилена,

– подчеркнул он.

Фотографии и видео с траурными венками мгновенно появились в российских Telegram-каналах с пропагандистскими нарративами о войне НАТО против России.

Литовские представители связывают такое информационное сопровождение с характерными для российских спецслужб методами проведения информационных операций.

Кстати, СМИ писали о том, что в Великобритании предупредили руководителей оборонных компаний о риске покушений и диверсий со стороны российских спецслужб. Угроза касается предприятий, поставляющих Украине дроны, дальнобойные ракеты и артиллерийские боеприпасы.