Як повідомляє видання Delfi, біля будівлі литовського виробника безпілотних систем RSI Europe знайшли декілька вінків із портретом керівника Томаша Мілашаускаса, перев'язаних чорною стрічкою.

Які подробиці інциденту та як реагують керівники компаній?

Сам керівник підприємства живий і продовжує виконувати свої обов'язки, називаючи подію спробою залякування з боку російських спецслужб.

Ми не боїмося. Це звичайне залякування, провокація, звичні методи роботи росіян. Наша реакція цілком нормальна – ми продовжуємо працювати, не реагуємо й не відволікаємося, бо їхня мета – відвернути нашу увагу й спрямувати її туди, куди не слід,

– сказав голова RSI Europe.

За його словами, підприємство вже стикалося з хакерськими атаками, однак подібну акцію біля свого офісу зафіксувало вперше.

Затримання підозрюваного та російський слід

Завдяки попередньому моніторингу ризиків литовська поліція оперативно розпочала розслідування та затримала одного з причетних до акції.

За даними джерел у правоохоронних органах, затриманий виявився громадянином України, якого для доставки вінків міг найняти громадянин Білорусі.

Майже одночасно аналогічний інцидент стався у Чехії біля офісу оборонного концерну CSG, де залишили вінки з фотографією одного з керівників, Давида Чури.

Слід зауважити, що компанія RSI Europe виготовляє для українського війська FPV-дрони та системи дистанційного підриву, а чеська CSG постачає боєприпаси та важку бронетехніку.

Ризик повторення провокацій у Європі

Голова Комітету Сейму Литви з питань закордонних справ Ремігіюс Мотузас попереджає про можливість нових подібних акцій у країнах Євросоюзу.

Я думаю, що такі випадки можуть почастішати – і вони вже почастішали. Це, ймовірно, лише початок. Попередження досить серйозні, тому нам необхідно зберігати особливу пильність, хоча охорона наших інфраструктурних об'єктів зараз посилена,

– підкреслив він.

Світлини та відео з траурними вінками миттєво з'явилися в російських Telegram-каналах із пропагандистськими наративами про війну НАТО проти Росії.

Литовські представники пов'язують такий інформаційний супровід з характерними для російських спецслужб методами проведення інформаційних операцій.

До речі, медіа писали про те, що в Британії попередили керівників оборонних компаній про ризик замахів і диверсій з боку російських спецслужб. Загроза стосується підприємств, які постачають Україні дрони, далекобійні ракети та артилерійські боєприпаси.